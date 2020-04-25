MSB: Irak’ın kuzeyindeki PKK saldırısında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesinde PKK’lıların saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre PKK’lılar bugün Haftanin bölgesindeki üsse havanla taciz ateşi açtı. Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere üç asker yaralandı.

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Açıklamada, saldırı sonrası bölgede belirlenen hedeflerin vurulduğu belirtilerek “Hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden 30 yaşındaki uzman onbaşı Ahmet İnce’nin Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.