MSB: İdlib’deki hava saldırısında iki şehidimiz, iki yaralımız var

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yapılan hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.

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Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; bir adet hava savunma füze sistemi, bir adet ZU-23 uçaksavar, bir adet Tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.”

Hayatını kaybeden askerlerin Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş olduğu öğrenildi.