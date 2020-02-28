MSB: İdlib’de topçu saldırısında bir şehit, iki yaralımız var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de düzenlenen topçu saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.”

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Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ‘ateş altına alınan rejim hedeflerinden sekiz tank, dört zırhlı muharebe aracı, beş obüs ve iki çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği’ ifade edildi.