Diken

Yaramazlara biraz batar!

MSB: İdlib’de rejimin topçu atışında bir asker şehit, bir yaralı var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de Suriye hükümet kuvvetlerine karşı yürütülen operasyonda, karşı tarafın topçu atışı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB’nin web sitesinden yapılan açıklamada, şöyle dendi: “İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. 

Reklam

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.”

MSB: İdlib’de topçu saldırısında bir şehit, iki yaralımız var

Hatay valisi: İdlib’de şehit sayısı 33’e çıktı

MSB: İdlib’deki hava saldırısında iki şehidimiz, iki yaralımız var

SON HABERLER

Kadın katillerinin yüzde 97’si erkek, yüzde 50’si ilkokul mezunu

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt, kadın cinayetlerinin hızla artan bir eğilim gösterdiğine işaret ederek “2018’de öldürülen kadın sayısı 440, 2019’da 474. Sadece ocak ayında 27 kadın öldürüldü. Katillerin yüzde 97’si erkek ve yüzde 50’si ise ilkokul mezunu” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...