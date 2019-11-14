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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Ermeni din adamının terör saldırısında katledilmesini kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesini, olayı ‘Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan alçak terör saldırısı’ olarak niteleyerek şiddetle kınadı.

Hovsep Bedoyan. Fotoğraf: The Armenian Weekly

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.”

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Kamışlı Ermeni Katolik Kilisesi rahibi Hovsep Bedoyan ve babası, 11 Kasım’da Deyrizor yakınlarında, bir kilisenin restorasyonu için çıktıkları yolda, araçlarının taranması sonucu hayatını kaybetmişti. Ermeni din adamlarına yapılan suikastın sorumluğunu ise IŞİD üstlenmişti.

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