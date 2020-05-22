MSB: Darbe girişiminden bugüne 14 bin 495 kişi TSK’dan atıldı

Milli Savunma Bakanlığı, darbe girişimden bu yana 14 bin 495 kişinin TSK’dan atıldığını bildirdi.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, terörle mücadele kapsamında yılbaşından bugüne ‘1445 teröristin etkisiz hale getirildiği’ belirtildi.
Bakanlık, 15 Temmuz 2016’dan bugüne 19 bin 495 kişinin atıldığını belirtirken, 4 bin 682 kişi hakkında da adli ve idari sürecin devam ettiğini kaydetti.
Açıklamada, celp işlemleri için de “Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak” dendi.