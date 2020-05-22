MSB: Darbe girişiminden bugüne 14 bin 495 kişi TSK’dan atıldı

Milli Savunma Bakanlığı, darbe girişimden bu yana 14 bin 495 kişinin TSK’dan atıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bakanlığın yazılı açıklamasında, terörle mücadele kapsamında yılbaşından bugüne ‘1445 teröristin etkisiz hale getirildiği’ belirtildi.

Reklam

Bakanlık, 15 Temmuz 2016’dan bugüne 19 bin 495 kişinin atıldığını belirtirken, 4 bin 682 kişi hakkında da adli ve idari sürecin devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, celp işlemleri için de “Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak” dendi.