MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araç saldırısında üç asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un Eskişehir’deki evi.

DHA, Tel Abyad’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerden evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un Eskişehir’de yaşayan ailesine acı haberin verildiğini bildirdi. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen Necdet Tombul, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.