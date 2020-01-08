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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Barış Pınarı harekat bölgesinde bombalı araç saldırısında dört asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı harekat bölgesinde yapılan bombalı araç saldırısında dört askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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Fotoğraf: DHA

DHA, Suriye’nin Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Erol Yanık’ın (26) hayatını kaybettiğini ve acı haberin Gaziantep’te yaşayan ailesine ulaştığını bildirdi.

Hayatını kaybeden İstihkam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse’nin acı haberi de memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

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