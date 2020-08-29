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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Ağrı Doğubayazıt’ta iki asker şehit oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki uzman çavuş hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (temsili)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

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Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan askerlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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