MSB: Ağrı Doğubayazıt’ta iki asker şehit oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki uzman çavuş hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan askerlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.