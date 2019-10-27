MSB: ABD’nin İdlib operasyonu öncesi bilgi alışverişi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ordusuna bağlı birliklerin dünkü İdlib operasyonu öncesi askeri makamlar arasında bilgi alışverişi yapıldığını açıkladı.
ABD basınında IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında cumartesi günü düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edilmiş, Beyaz Saray da bugün TSİ 16.00’da önemli bir açıklama yapılacağını duyurmuştu.
MSB’nin açıklamasında Bağdadi’yle ilgili iddiaya değinilmeden şöyle dendi: “ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.”