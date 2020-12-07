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Yaramazlara biraz batar!

MSB: 23-25 Kasım’da planlanan sevk işlemleri 22-24 Aralık’ta yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık’ta, 22-24 Aralık’ta sevk edilmesi planlananların işlemlerinin ise 26-28 Ocak’a ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Bakanlık, 20 Kasım’da kışlalarda virüsün yayılmasını engellemek amacıyla, kasım ayındaki sevkleri aralık ayına ertelendiğini duyurmuştu. Nisan ayında da yine salgın önlemleri kapsamında, Kasım 2019’da, ‘kısa dönem’ için silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmıştı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda ayrıca şu bilgiler paylaşıldı: “22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.”

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