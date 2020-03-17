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Yaramazlara biraz batar!

MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini erteledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerini ileride belirlenecek bir tarihe erteledi.

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı:

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1- 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı’nca duyurulacaktır.

2- Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir.

3- Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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