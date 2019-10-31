Diken

Yaramazlara biraz batar!

MSB: 18 Suriye hükümet askeri Rusya’ya teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Resulayn’ın güneyinde daha önce ‘sağ olarak ele geçirildiğini’ açıkladığı 18 Suriye hükümet güçlerine bağlı askerin, Rusya’nın bölgedeki güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

MSB, 29 Ekim’de Suriye askeri olduğunu söyleyen 18 kişinin, Barış Pınarı Harekatı sonunda ABD ile mutabakat sonucu girilen Resulayn’ın güneydoğusunda ele geçirildiğini açıklamıştı.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi.”

MSB: Rejim unsuru olduğu iddia edilen 18 kişi sağ ele geçirildi

Suriye medyasının iddiası: Türk ordusu ve Esad güçleri Resulayn’da çatışıyor

SON HABERLER

AYM: OHAL’de suç işleyen kamu görevlilerine yargılama yolu açık

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kişilerin idari, mali ve cezai sorumluluğunun doğmayacağını öngören kuralın iptal isteminin reddine karar verdi. Ancak AYM’nin ret kararının gerekçesinde ‘iptali istenen kuralın haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığı’ belirtilerek bu kişilere dava açılmasının da önü açıldı.

Kamu bankaları ticari kredi faizlerinde 200 puan indirime gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üç kamu bankasının 1 Kasım itibariyle ticari kredi faiz oranlarında 200 puan indirime giderek faizleri yüzde 11-13.5 aralığına çekeceğini, böylece ticari kredi faizlerinin 2014 Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye ineceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...