MSB: 18 Suriye hükümet askeri Rusya’ya teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Resulayn’ın güneyinde daha önce ‘sağ olarak ele geçirildiğini’ açıkladığı 18 Suriye hükümet güçlerine bağlı askerin, Rusya’nın bölgedeki güçlerine teslim edildiğini açıkladı.
MSB, 29 Ekim’de Suriye askeri olduğunu söyleyen 18 kişinin, Barış Pınarı Harekatı sonunda ABD ile mutabakat sonucu girilen Resulayn’ın güneydoğusunda ele geçirildiğini açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi.”