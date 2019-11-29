Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mozart’ın portresi 4 milyon avroya satıldı

Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın portresi, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen açık artırmada 4 milyon avroya (25.3 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Müzayede evi Christie’s, 1770 yılında, Mozart 13 yaşındayken, İtalya’ya gittiğinde yapılan portresinin beklenenden çok daha yüksek fiyata satıldığını açıkladı.

Reklam

Açıklamaya göre resim, Mozart babasıyla Verona’da kaldığı sırada ona hayran olan İtalyan yetkili Pietro Lugiati tarafından yaptırıldı. Resmi Veronalı bir sanatçı yaptı ancak bu ismin kim olduğu konusunda kesin bilgi yok.

Müzayede evinden Astrid Centner, “Lugati’nin kuzeni, Veronalı ressam Giambettino Cignaroli tarafından yapıldığını tahmin ediyoruz” dedi.

Centner, 35 yaşında ölen ve yaşarken beş portresi yapılan Mozart’ın bu resminin satılana kadar İsviçreli orkestra şefi ve piyanist Alfred Cortot’un koleksiyonunda yer aldığını söyledi.

Reklam

SON HABERLER

Tahran’da darağaçları kurulurken

İran rejimini ayakta tutabilen önemli kaynaklar petrol ve doğalgaz malum. Buna ‘petrol hastalığı’ da deniyor. Zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerde iktidar bir kere otoriterlerin eline geçtiğinde, bir daha dönüşü olmuyor. Zira yer altı kaynaklarını satıp zenginleşme, ve halka da özgürlüklere karşı rüşvet verebilme yeteneğine sahip otoriterler yıkılmıyorlar, iktidarda çakılı kalıyorlar.

Macron’dan Türkiye’ye eleştiri: Oldu bitti ile NATO’dan dayanışma bekleyemezsiniz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin bir yandan ‘oldu bitti’ şeklinde Suriye’de operasyon başlatırken, diğer yandan NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi. Macron’un açıklamasına tepi gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Macron’un ‘terör örgütlerinin hamisi olduğunu’ söyledi.

Soylu: Alevi kardeşimiz yerine kendi evime yapılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması ile ilgili olarak, “Dün densizin birisi bir Alevi kardeşimizin evine çarpı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...