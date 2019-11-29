Mozart’ın portresi 4 milyon avroya satıldı

Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın portresi, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen açık artırmada 4 milyon avroya (25.3 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Müzayede evi Christie’s, 1770 yılında, Mozart 13 yaşındayken, İtalya’ya gittiğinde yapılan portresinin beklenenden çok daha yüksek fiyata satıldığını açıkladı.

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Açıklamaya göre resim, Mozart babasıyla Verona’da kaldığı sırada ona hayran olan İtalyan yetkili Pietro Lugiati tarafından yaptırıldı. Resmi Veronalı bir sanatçı yaptı ancak bu ismin kim olduğu konusunda kesin bilgi yok.

Müzayede evinden Astrid Centner, “Lugati’nin kuzeni, Veronalı ressam Giambettino Cignaroli tarafından yapıldığını tahmin ediyoruz” dedi.

Centner, 35 yaşında ölen ve yaşarken beş portresi yapılan Mozart’ın bu resminin satılana kadar İsviçreli orkestra şefi ve piyanist Alfred Cortot’un koleksiyonunda yer aldığını söyledi.