Mozambik’te Kenneth Siklonu: Yaraları sarmak içn daha fazla paraya ihtiyaç var

Mozambik geçen hafta ülkeyi etkisi altına alan Kenneth Siklonu’nun yaralarını sarmaya çalışıyor. 38 kişinin öldüğü ülkedeki durumun çok vahim olduğunu vurgulayan yardım kuruluşu çalışanları ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

En ağır darbeyi alan kentlerden biri alan Pemba’nın bir köyünden yansıyan kare çaresizliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler, Mozambik’in gıda, su ihtiyaçları ve altyapı onarımı için 13 milyon dolarlık (yaklaşık 77.5 milyon lira) fon ayırdı. Ancak, çocukları korumak için çalışan Save the Children adlı kuruluş, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülke için çok daha fazla para gerektiğini duyurdu.

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Hızı saatte 220 kilometreyi bulan rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle onlarca köyün sular altında kaldığı, 35 bin evin yıkıldığı belirtilen açıklamada yolların kapanması nedeniyle bazı bölgelere yardım ulaştırmakta güçlük çekildiği vurgulandı. Save The Children, acilen fon ayrılmaz ve yardımlar ulaştırılmazsa tablonun çok kötüye gideceğine, çok sayıda bölgede yüzbinlerce kişinin tehdit altında olduğuna dikkat çekildi.

Geçen ay Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi etkisine alan Idai Siklonu nedeniyle 900’ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.