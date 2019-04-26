Mozambik’i, Idai Siklonu’nun etkisi geçmeden Kenneth Siklonu vurdu

Geçen ayki Idai Siklonu’nun yaralarını sarmaya uğraşan Afrika ülkesi Mozambik’i şimdi de Kenneth Siklonu vurdu. Dün akşam saatte 220 kilometre hızla esen rüzgarla ülkenin kuzey sahilni etkisi altına alan siklon nedeniyle şimdiden üç kişi öldü.

Fotoğraf: Reuters

Mozambik Ulusal Afet Yönetimi Dairesi, siklon nedeniyle 3 bin kişinin evlerini boşalttığını ancak 680 bin kişiyi etkileyecek doğal afet nedeniyle güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerekenlerin 3 binden çok fazla olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre tüm uçuşlar iptal edildi ve okullar kapatıldı.

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Meteorolojiden yapılan açıklamda ise Kenneth Siklonu’nun aşırı yağış ve yüksekliği beş metreyi bulan dalgalara neden olacağı vurgulanarak uyarı yapıldı. Birleşmiş Milletler Gıda Programı, ulaşımın aksaması nedeniyle yaşanacak gıda krizine karşı hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Geçen ay Mozambik, Malavi ve Zimbabve’de Idai Siklonu nedeniyle 900’ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.