Motosikletle seyir halindeyken üzerlerine halı düştü: Yola savruldular

Hatay’da seyir halindeki motosikletin önüne bir apartmanın balkonundan halının düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre merkez Antakya ilçesinde, Cenk Mıdık’ın kullandığı motosikletin önüne, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin balkonuna asılan halı düştü.
Halının düşmesiyle motosikletin dengesini kaybetmesi üzerine sürücü Mıdık ve arkasında bulunan Mehmet Mahlioğlu yola savruldu.
Mıdık, seyir halindeyken bir anda halının düştüğünü ve neye uğradıklarını şaşırdığını anlattı.
Olaydan hafif yaralı kurtuldukları, kollarında, bacaklarında kanama, çizik ve morluklar olduğunu belirten Mıdık şöyle devam etti: “Allah’tan kafamızda kaskımız vardı. Çok şükür sağlığımız yerinde. Kask takmayan arkadaşlara kask takmalarını öneririm. Kaskın bir kez daha hayat kurtardığını öğrendim.”