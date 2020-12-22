Motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü

Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fili, kurtarma personeli kalp masajı uygulayarak hayata döndürdü.

Fotoğraf: Reuters

Kurtarma ekibi çalışanı Mana Srivate, 26 yıllık meslek hayatında yüzlerce hayata döndürme girişiminde bulundu ancak ilk kez bir filin hayatını kurtardı.

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Chanthaburi bölgesinde sürüsüyle birlikte karşıdan karşıya geçtiği sırada yavru file motosiklet çarptığı haberini alıp olay yerine giden Srivate’nin yavruyu hayata döndürdüğü anların videosu viral oldu.

Hayat kurtarmak içgüdüsüyle harekete geçtiğini söyleyen Srivate, insan anatomisinden yola çıkarak ve internette izlediği bir videodan gördüğü kadarıyla filin kalbinin nerede olabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

“Yavru filin hareket ettiğini görünce neredeyse ağlıyordum” diyen Srivate kalp masajı uygularken anne filin yavrusunu çağırışını duyduğunu anlattı.

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10 dakika süren çabalar sonu yavru fil ayağa kalktı ve tedavisi için başka bir yere taşındı.

İyi olduğu anlaşılan fil annesiyle buluşması umuduyla tekrar kaza yerine götürüldü.

Srivate yavru filin çağrısını duyan anne ve sürünün geri kalanın kısa bir süre sonra olay yerine geldiğini söyledi.