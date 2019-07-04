Motosikleti çalamayınca tecavüze yeltenmiş!

Antalya’da, mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.’yı (57) çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan K.’nin (23) polise verdiği ifade ortaya çıktı. Özcan K., motosiklet çalmayı planladığını, bunu gerçekleştiremeyince sinirlenip yan taraftaki mutfak penceresinden girdiği evde kadına tecavüz etmeye kalkıştığını söylemiş.
Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi’ndeki gecekonduda salı günü saat 06.30 sularında meydana gelen olayda, yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren Özcan K. ile karşı karşıya geldi.
Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, “Parayı değil seni istiyorum” diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.’nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı.
Nebahat A., sesini duyup eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.
‘Hırsızlık’, ‘tehdit’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından kaydı bulunan Özcan K.’nin Kepez’deki Baraj Mahallesi’nde dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak dövüldü, ardından da gözaltına alınıp emniyete götürüldü.