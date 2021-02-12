Motosiklet ve traktörlere yönelik denetim: 3 bin 549 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, 22 bin 881 personelin katılımıyla ‘trafik, motosiklet ve traktör uygulaması’ yaptı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, dün, çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik 4 bin 544 noktada eş zamanlı uygulama yapıldığını açıkladı.

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Açıklamaya göre, uygulama neticesinde çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör bulundu, 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi.

1165 kişi hakkında işlem yapıldı

Ayrıca 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktör için idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda 1165 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 zanlı yakalanırken, 41 kişi gözaltına alındı.

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Aramalarda çok sayıda silah, kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2 kilo 662 gram kaçak tütün ve 65 kilogram kaçak çay ele geçirildi.