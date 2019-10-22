Motorine 7 kuruşu ‘pompa fiyatına yansıyacak’ 9 kuruş zam

Motorinde dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 9 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında, “22 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” dendi.

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İkinci bir açıklamada, “22 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” dendi.