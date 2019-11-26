Motorine 6 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak indirim

Motorinde dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 8 kuruş indirim yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında, “26 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere motorinde altı kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” denildi.

Reklam

İkinci bir açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “26 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere motorinde iki kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”

Motorinde yaklaşık bir aydır 2 kuruş/litre destek bulunuyordu.

Eşel mobil sistemi, ÖTV’nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Reklam

Geçen yıl sistemin başladığı mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

İlgili tutar bu yıl başından mayıs sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar lira oldu. Eşel mobil mayıstan sonra da kullanıldı.