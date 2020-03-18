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Yaramazlara biraz batar!

Motorine 27 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Haberi Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.

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An itibarıyla İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.36 liradan satılırken, motorinin litre fiyatı 5.69 liradan satılıyor.

Motorinin litresi Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.76 lira seviyesinde.

Geçen hafta litre başına benzin fiyatına 60 kuruş indirim, bu hafta başında 7 kuruş zam yapılmıştı. Dün ise benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim gelmişti.

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İndirimler Brent tipi ham petrolün varil fiyatının yılbaşındaki 72 dolardan 30 doların altına inmesiyle geldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzine 25 kuruş indirim

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