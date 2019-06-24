Motorine 23 kuruş zam: Pompaya yansıyacak

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar 25 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.
AA’nın haberine göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı ‘eşel mobil sistemi’ devreye alındı.
Buna göre, motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara’da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir’de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.