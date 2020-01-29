Motorinde pompa fiyatı 34 kuruş indirimin ardından 13 kuruş arttı

Motorinde son iki günde yapılan litre başına 34 kuruş indirimin ardından maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı ile bu indirimin 13 kuruşu geri alındı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararı uyarınca motorinde ÖTV tutarları litre başına 1.7945 liradan 1.9059 liraya çıkarıldı.

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Bu artış pompa fiyatında litre başına 13 kuruş artış anlamına gelirken hafta başından beri yaşanan 34 kuruş indirim ise 21 kuruşa gerilemiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklaması şöyle: “29 Ocak tarihinde geçerli olmak üzere; motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı.”

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararı uyarınca, motorinin maktu ÖTV tutarında litre başına 0.11 kuruş artış yapıldı. Karar bugün yürürlüğe girdi.