Motorinde ‘indirimden feragat’ edildi, 22 kuruş yerine 8 kuruş

Motorin fiyatlarında bu gece yapılması planlanan 22 kuruşluk indirim 8 kuruşa düştü. Katar’ın OPEC’ten çekilmesiyle artan petrol fiyatı ve dolar kuru nedeniyle indirimde 14 kuruşluk kesintiye gidildi.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, motorin fiyatlarında 24 saatlik ‘olağanüstü’ bir süreçten geçildi. Motorinde, 22 kuruş indirim yapılması bekleniyordu.

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Katar’ın OPEC’ten çekileceğini açıklaması sonrasında motorinin ton fiyatı 20 dolar yükseldi. Buna, yurt içinde dolar kurundaki artış da eklenince motorin indirimi 14 kuruşluk ‘tırpan yedi’.