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Yaramazlara biraz batar!

Motorinde ‘indirimden feragat’ edildi, 22 kuruş yerine 8 kuruş

Motorin fiyatlarında bu gece yapılması planlanan 22 kuruşluk indirim 8 kuruşa düştü. Katar’ın OPEC’ten çekilmesiyle artan petrol fiyatı ve dolar kuru nedeniyle indirimde 14 kuruşluk kesintiye gidildi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, motorin fiyatlarında 24 saatlik ‘olağanüstü’ bir süreçten geçildi. Motorinde, 22 kuruş indirim yapılması bekleniyordu.

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Katar’ın OPEC’ten çekileceğini açıklaması sonrasında motorinin ton fiyatı 20 dolar yükseldi. Buna, yurt içinde dolar kurundaki artış da eklenince motorin indirimi 14 kuruşluk ‘tırpan yedi’.

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