Motorinde indirim: Pompaya yansıması için 28 kuruş daha düşmesi gerekiyor

Motorinde indirime gidildi ancak fiyat düşmedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis), 7 Kasım itibariyle geçerli olmak üzere motorinin litresinde 23 kuruş indirim yapıldığını aktardı.

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Akaryakıta zam gelince devlet artışı ÖTV’yle karşılıyor, böylece artış pompaya yansımıyordu. Bu nedenle 23 kuruşluk indirim sonrası da ÖTV’ye giden pay arttı. Fiyat sabit kaldı.

Son indirimle birlikte motorinde karşılanan ÖTV 27 kuruş oldu. Motorinde 27 kuruşun üzerinde bir indirim olursa fiyat düşecek.