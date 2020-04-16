Motorinde 21 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatı bu geceden geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim indirildi.

Fotoğraf: Reuters

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

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Buna göre, Ankara’da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir’de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.

Uluslararası piyasalarda motorinin tonu, 254 dolardan 238 dolara kadar geriledi. Benzinin tonu, 203 dolar düzeyinde seyrediyor. Küresel piyasalarda son birkaç gündür benzin fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket gözlenmedi. Bu nedenle benzinin pompa fiyatları şimdilik sabit kalacak.