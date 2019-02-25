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Yaramazlara biraz batar!

Motorin ve benzine zam: Benzinin litresi İstanbul’da 6,5 lirayı geçti!

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Fotoğraf: DHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verdiği bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

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Motorinin litresi İstanbul’da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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