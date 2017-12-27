Moskova’dan dönen YPG komutanı: Soçi’de özerk yönetim temsilcileri olacak

YPG komutanı Sipan Hemo, resmi davet üzerine Moskova’ya gittiği belirterek kendisine Kuzey Suriye’deki özerk yönetim temsilcilerinin Soçi’deki toplantıya katılacağı sözünün verildiğini söyledi.

Moskova ziyareti sonrası ANF’ye konuşan Hemo, 29-30 Ocak tarihlerinde toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne değindi.

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Daha önce iki-üç kez kongrenin toplanmasının engellendiğini, bu sefer de toplanacağından şüphelendiğini aktaran Hemo, Rusya’daki ziyaretinde bu konunun da gündeme geldiğini anlattı.

YPG komutanı, Rusya’daki tüm istihbarat şefleri tarafından davet edilmesi üzerine ziyaretin gerçekleştiğini ifade ederek, “İstihbarat şefleri tarafından gerçekleştirilen bir yılbaşı kutlamaları vardı. Yine Suriye savaşında kahramanlıkla ödüllendirilen askerlerine Putin tarafından ödül verilecekti. Ben de resmi bir biçimde davet edildim” diye konuştu.

Ruslardan destek istemiş

Hemo, Moskova’da aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısının da olduğu üst düzey yetkililerin olduğu toplantılara katıldığını anlatarak şöyle devam etti: “Beni de konuşmak için sahneye davet ettiler. Beş dakika Kürtçe bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmada hem gerçekleştirdikleri etkinliği hem de madalya alan subayları kutladık. Yine Rus ve Kürt halklarının dostluğuna dikkat çekerek Suriye sorunun kalıcı çözümünün gerçekleşmesi umudumuzu ve bunun için de Rusya’nın desteğini görmek istediğimizi dile getirdik.”

‘Özerk yönetim davetli’

YPG komutanı, bakanlık ve genelkurmayla da görüştüğünü dile getirirken, “Peki bu görüşmelerden nasıl sonuçlar ortaya çıktı ve ne tür sözler verildi? Özellikle PYD’nin Soçi’ye katılmayacağı açıklamasına nasıl bir izah getirildi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu görüşmelerden ortaya çıktı ki bir sorun yok. PYD’nin katılmayacağı yönündeki açıklamaya ilişkin bu toplantının davetlerinin partiler için değil bütün Suriye halkları için olduğunu söylediler. Yine Kuzey Suriye için demokratik özerk yönetime bir davet olacağını söylediler. Ya kişi ya da halk temsilcileri, demokratik özerk yönetimlerin davet edileceğini söylediler. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Yine böylelikle ‘Bu toplantı için demokratik özerk yönetimden 155 kişinin ismi istenilecek’ dediler. Tabii demokratik özerk yönetimin belirlediği isimler tüm Suriye halklarından sadece Kürtlerden değil.”

Hemo, şu iddialarda bulundu: “(Ruslar) ‘Bu toplantıyı sabote etmek için Türk devletinin çok yoğun bir çabası var. Türkler kendilerinin katılıp katılmamasının şartını Kürtlerin katılımı olduğunu söylüyorlar. Kürtlerin katılımını gerekçe yapıyorlar. Fakat bizim için Kürtler Suriye’nin temel bir halkıdır. Katılmasında herhangi bir kriz ve sorun yoktur’ dediler.”

YPG komutanı, Rusya’nın amacının Soçi’ye tüm grupları toplayarak elindeki yeni Suriye anayasını onaylatıp kazandığını ilan etmek olduğunu savundu.

Türkiye, PKK’nın uzantısı olarak saydığı YPG’nin hiçbir şekilde masada olmaması gerektiğini söylüyor.