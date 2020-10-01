Moskova’dan Dağlık Karabağ’da ateşkes için arabuluculuk teklifi

Rusya ve Fransa devlet başkanları Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve etnik Ermeniler arasındaki çatışmalarda derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarına Rusya’nın ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Minsk üçlüsü olarak adlandırılan grup çerçevesinde çatışmaların azaltılması için atılabilecek adımları görüştü ve çatışlmaların diplomatik yollarla sonlandırılması çağrısında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın Minsk üçlüsü çerçevesinde hem de ondan bağımsız olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkta arabuluculuk yapacağını ifade etti.

Lavrov ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmalar devam ederken, bölgeye yasa dışı silahlı gruplara mensup Suriyeli ve Libyalı savaşçıların gönderildiğini ifade etti.

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Rusya dışişleri bakanı, çatışmalara müdahil olan devletlerin ‘yabancı teröristleri ve paralı askerleri’ kullanmaktan kaçınmaları konusundaki talebini dile getirdi.

Pazar gününden bu yana Dağlık Karabağ ve çevresinde Azerbaycan ve Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeniler arasında devam eden çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti.