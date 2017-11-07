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Moskova’dan Ankara’ya yalanlama: Suriye halkları kongresi ertelenmedi

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Rusya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı yalanlayarak Suriye halkları kongresinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov, toplantıyı en kısa sürede yapmayı umduklarını söyleyerek, “Zaten resmen bir tarih kesinleştirilmemişti” dedi.

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Kalın, kongrenin 18 Kasım’da yapılcağını, ancak Türkiye’nin itirazı üzerine ertelendiğini öne sürmüştü.

Lavrov, Türkiye ve İran’la kongrenin zamanı ve içeriğini istişare etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Asıl mesele PYD

Kongreye dair asıl mesele ise Türkiye’nin terörist örgüt saydığı PYD’nin katılıp katılmayacağı. PYD davetiye aldığını duyurmuş, Rusya’dan yalanlama gelmemişti.

Türkiye ise PYD’nin katılımının kabul edilemez olduğunu savunmuştu. Kalın, kongrenin ertelendiğini öne sürdüğü demecinde, PYD’nin katılmayacağını da savunmuştu.

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