Moskova’daki Libya zirvesinde ‘taslak ateşkes’ metni: Hafter süre istedi

Libya’daki iç savaşın sona erdirilmesi için bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da taraflar bir araya geldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ülkede Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Türkiye ve Rusya’nın devreye girmesiyle, 12 Ocak’ın ilk dakikalarından itibaren geçici ateşkes sağlanmıştı.

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Libya’da çatışan tarafları görüştürmek için bugün Moskova’da düzenlenen zirvenin ardından, kalıcı ateşkese ilişkin taslak bir metin hazırlandı. Haberi basın toplantısında duyuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hafter tarafının yarın sabaha kadar süre istediğini dile getirdi.

Dışişleri bakanı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın anlaşmayı imzalayarak Türkiye’ye teslim ettiğini ifade etti.

Taslak metnin oluşturulmasından saatler önce, Çavuşoğlu ile Rusya’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yla toplantı yapmıştı.

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Türkiye, Meclis’ten geçen Libya tezkeresi sonrasında, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine destek vermek için koordinasyon göreviyle Libya’ya asker göndermişti.