Moskova’daki İdlib zirvesi bitti: Önce Erdoğan ile Putin, sonra heyetler görüştü

Rusya’nın başkenti Moskova’da Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmalara ilişkin Türkiye ve Rusya tarafının görüşmesi yaklaşık beş saat 40 dakika sürdü.

Fotoğraf: Reuters

İlk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda TSİ 14:00 sıralarında baş başa görüşmeye başladı. Görüşme iki saat 40 dakika sürdü.

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Daha sonra iki liderin başkanlığında, Türk ve Rus heyetlerin görüşmesine geçildi. Bu görüşme de saat 19:50 sıralarında bitti.

‘Karar bölgeyi rahatlatacak’

Erdoğan, görüşme öncesinde “Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır” dedi. Rus lider ise hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dilerken “Maalesef, Suriye askeri yetkilileri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin bulunduğu yeri bilmiyordu” diye konuştu. Putin, Suriye ordusunun ciddi kaybı olduğunu da dile getirdi.

Ne olmuştu?

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk askerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmış, Suriye ordusuna ait çok sayıda hedef vurularak imha edilmişti. Suriye ordusu da Türk birliklerine yönelik saldırılarına devam etmişti.