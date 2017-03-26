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Yaramazlara biraz batar!

   
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Moskova’da ‘yolsuzluk’ eylemi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki ‘yolsuzluk’ protestosunda gözaltına alınan eylemci. (Reuters/Maxim Shemetov)

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Bu vicdansızlığa ‘Evet’ diyecek misiniz?

Her seçimde “Bu sefer hallediyoruz” deyip her seferinde sorunları daha da büyütmelerine rağmen yine de sorunlarımızı bize karşı kullanmaktan, oyumuzu almak için canımızı, hayatımızı, geleceğimizi rehin tutmaktan vazgeçmiyorlar.

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