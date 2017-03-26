Moskova’da ‘yolsuzluk’ eylemi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki ‘yolsuzluk’ protestosunda gözaltına alınan eylemci. (Reuters/Maxim Shemetov)
Yaramazlara biraz batar!
Galatasaray, sekiz yıldır aidat ödemedikleri gerekçesiyle eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihracına karar verdi.
Afyon’da yaşayan Ebru Gürpınar, beş gün önce boşandığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetin faili A.D., gözaltına alındı.
Her seçimde “Bu sefer hallediyoruz” deyip her seferinde sorunları daha da büyütmelerine rağmen yine de sorunlarımızı bize karşı kullanmaktan, oyumuzu almak için canımızı, hayatımızı, geleceğimizi rehin tutmaktan vazgeçmiyorlar.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsviçre’de ağır ve provokatif ifadelerle protesto edilmesine tepki gösterdi: “Gereken neyse yapacağız.”
Omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG’nin oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD’in ‘başkent’i konumundaki Rakka yakınlarındaki Tabqa Havalimanı’nı ele geçirmek üzere olduğu bildirildi.