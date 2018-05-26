‘Korkunç İvan’ tablosuna saldırı: Üç yerde hasar, orjinal çerçeve kırıldı

Rus resminin en ünlü tablolarından biri olarak kabul edilen, İlya Repin’in ‘İvan Grozni ve oğlu İvan 16 Kasım 1580 yılı’ adlı tablosu, daimi olarak sergilendiği Moskova’daki Tretyakovski Galerisi’nde saldırıya uğradı.

Turkrus.com sitesinin haberine göre, dün gece saat 21.00 sularında müzeyi gezen 37 yaşındaki bir şahıs, Grozni’nin bıçaklayarak öldürdüğü oğlunu kanlar içinde ölürken resmeden tabloya saldırdı. Tablo ‘İvan Grozni Oğlunu Öldürüyor’ adıyla da biliniyor.

Reklam

Elindeki metal bir çubukla 99.5 cm × 254 cm ölçülerinde yağlıboya tabloyu koruyan kalın camı kıran saldırgan, paha biçilmez esere büyük zarar verdi.

Yetkililer, “Saldırıda koruyucu cam çerçeve kırıldı. Tablo ciddi zarar gördü. Tablonun üç yerinde hasar oluştu. Tablonun orijinal çerçevesi de kırıldı. Tek tesellimiz, tabloda Korkunç İvan ve oğlunun yüzünün olduğu bölgenin zarar görmemesi” dediler.

Reklam

Bu tabloya yapılan ikinci saldırı oldu. 16 Ocak 1913’te, bir ikono sanatçısının oğlu olan 29 yaşında Abram Balaşev, Tretyakov Galerisi’nde sergilenmekte olan ‘Korkunç İvan ve Oğlu İvan’ tablosuna saldırmıştı.

Saldırganın hemen güvenlik görevlilerine yakalanıp gözaltına alındığı açıklandı.

37 yaşında, Voronej şehri doğumlu olan saldırganın ‘tabloda tarihi gerçeklerin çarpıtılması nedeniyle böyle bir eylem yaptığını” söylediği aktarıldı. Bazı yayın organları ise saldırganın, ‘tabloda Korkunç İvan’ın oğlunun yüzünden kendi oğlumun suretini gördüm’ dediğini bildiriyor.

Akıl hastası olduğu sanılan saldırgan müşahade altına alınırken, tablonun da restore edilmek için özel bir bölüme alındığı haber veriliyor.

Tablo 1883-1885 yılları arasında İlya Repin tarafından yapılmıştı.