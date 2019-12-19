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Yaramazlara biraz batar!

Moskova’da istihbarat binası yakınında silahlı saldırı: Üç ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü. Yerel kaynaklar çatışmada ölenlerin polis olduğu yönünde bilgi paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, henüz kimliği belirsiz bir saldırganın kalaşnikof marka tüfekle ateş açtığını belirtti. Çevredeki insanların panik ve korku içerisinde kaçıştığı saldırıda üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, yerel kaynaklar saldırıda yaşamlarını yitirenlerin güvenlik görevlisi olduğu yönünde bilgi paylaştı.

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Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeyi ablukaya alırken araç ve yaya trafiğine kapattı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu arada çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, insanların silah seslerini duyduktan sonra panik ve korku içinde kaçtıkları görüldü.

FSB, Sovyetler Birliği döneminin ünlü istihbarat servisi KGB’nin yerine kurulmuştu.

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