Moskova metrosunun ‘sıradışı’ misafirleri

Rusya’da bir metro istasyonu bale sahnesine dönüştürüldü.

Moskova metrosunun Novoslobodskaya istasyonunun dün gece görmeye pek alışık olunmayan misafirleri vardı.

Ülkede 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası nedeniyle istasyonda ‘Rus Balesi Gecesi’ düzenlendi.

İstasyon sahneye dönüştürülürken, Swan Gölü, Fındıkkıran ve Don Kişot’tan sahneler sergilendi. Gösteriye Tchaikovsky, Minkus ve Mozart’ın müzikleri eşlik etti.

Gösteri, pazar gecesinden pazartesi sabahının ilk ışıklarına kadar sürdü.