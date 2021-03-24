Moskova Ankara’dan yardım istedi: Halep’e saldırının failleri bulunup cezalandırılsın

Rusya, Suriye’nin Halep kentindeki yerleşim birimlerine yapılan havan saldırılarının sorumlularının bulunması ve cezalandırması için Türkiye’den yardım istedi.
Haber, Interfax haber ajansı tarafından bildirildi.
Türkiye, isyancı kaynakların ve görgü tanıklarının Rusya’yı kentleri bombalamakla suçlamasının ardından Suriye’nin kuzeybatısında yeniden alevlenen çatışmalara ilişin kaygılarını dün Rus diplomatlarla paylaşmıştı.
Bir talebi daha vardı, kabul edildi
Rusya ayrıca Türkiye’ye İdlib ve Halep’teki insani durumun ağırlaşması nedeniyle üç geçiş noktasını 25 Mart’tan itibaren yeniden açmasını önerdi.
Kısa süre sonra ikisi İdlib biri Halep yakınlarındaki üç noktanın açılması konusunda Ankara ve Moskova’nın anlaştığı bildirildi.