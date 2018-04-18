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Yaramazlara biraz batar!

Morgan Stanley’den ‘erken seçim’ yorumu: MB’nin faiz artırma ihtimali kuvvetlendi

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Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’de erken seçimin getireceği riskin Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırma ihtimalini kuvvetlendirebileceğini ve bunun TL için ‘geçici süreyle’ olumlu etki yaratabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’ün haberine göre, ABD merkezli bankanın açıklamasında “Liranın bu ay dolar ve avro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB’nin ülke varlıklarını daha yüksek faizlerle destekleyebileceği spekülasyonu var” dendi.

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Son olarak, Morgan Stanley, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 25 Nisan’da yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artırımı beklediğini bildirmişti.

Bankanın açıklamasında beklenti, Türk Lirası’nın son iki haftada yüzde 5’ten fazla değer kaybetmesinin finansal istikrar ve fiyat istikrarı endişesi yaratmasına bağlanmıştı.

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Morgan Stanley, oluşturdukları temel modelde Merkez Bankası’nın haziran ayında faizi 50 baz puan daha artırarak yüzde 14’e çıkaracağını öngördüklerini de belirtmişti. Öngörü gerçekleşirse iki ayda 125 baz puanlık faiz artırımı yapılacak.

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