Morgan Stanley, Türkiye’nin 2019 büyüme görünümünü düşürdü

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley Türkiye’nin 2019 yılı için önceki tahmini yüzde 0.7 küçülme oranını yüzde 1.8 olarak revize etti.

Kurumun Türkiye için 2020 yılına ilişkin tahmini ise yüzde 1.9 büyüme yönünde.

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Morgan Stanley raporunda TL’deki zayıflığa dikkat çekerek “Beklenenden kötü iç talep koşullarına rağmen 2019 sonu TÜFE tahminimizi 1.2 yüzde puanı artırarak yıllık yüzde 15.4’e revize ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mogan Stanley stratejistleri 2019 sonu Dolar/TL kuru tahminini de yukarı revize ederek 6.75 seviyesine çekti.

Kurum 24 Haziran seçimleri sonrası yaptığı tahmirde de kurda toparlanma beklemediğini söylemişti.