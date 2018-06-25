Morgan Stanley: Odak noktamız yeni kabine, kurda toparlanma beklenmiyor

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisinin gidişatı açısından, “Odak noktamız açıklanacak yeni kabine olacak” dedi.

Dünya’nın haberine göre, cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili seçiminin sonuçlarını değerlendiren Morgan Stanley, yurt içi politikalar konusunda siyasi belirsizliğin kalkmasını kısa vadede olumlu buldu. Mevcut durumda odak noktasının yeni kabinenin açıklanmasına döndüğünü belirten Morgan Stanley, yeni bakanların para ve maliye politikasının yönü konusunda önemli sinyaller vereceğini vurguladı.

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TL ve yerel faizlerin, siyasi belirsizliğin kalkmasına bağlı olarak kısa vadeli toparlanabileceğini ifade eden Morgan Stanley, “Ancak şu ana kadar, seçim sonuçlarının, bize göre gerekli olan, yeni bir makro politika çerçevesine yol açacağına dair çok küçük işaretler var. Seçim sonuçları statükoya işaret ediyor, bu statüko son yıllarda varlık fiyatları için pozitif sonuçlar üretmedi” dedi.

Türkiye’nin dış fon ihtiyacının büyük olduğunu belirten yatırım bankası, bu tür fonlar için dünya piyasalarında rekabetin yoğun olduğuna dikkat çekti.

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Açıklamada “Yerel tahvillerde veya kurda herhangi bir toparlanma daha iyi huylu dış ortam gerektiriyor, biz bunun olmasını beklemiyoruz” ifadesine de yer verildi.