Morales, Meksika’da

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine iltica hakkı tanıyan Meksika’ya iniş yaptı. Molares, burada yaptığı ilk açıklamada, “Hayatta olduğum sürece siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim. Daha güçlü bir şekilde Bolivya’ya döneceğim” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Pazar günkü istifasının ardından kendisine iltica hakkı veren Meksika hükümetinin sağladığı bir uçakla başkent Mexico City’e iniş yaptı. Mexico City’de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından karşılanan Morales, uçaktan indikten sonra soruları yanıtlarken, ‘Meksika’nın iltica hakkı tanımasının, hayatını kurtardığını’ söyledi.