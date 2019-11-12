Diken

Yaramazlara biraz batar!

Morales, Meksika’da

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine iltica hakkı tanıyan Meksika’ya iniş yaptı. Molares, burada yaptığı ilk açıklamada, “Hayatta olduğum sürece siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim. Daha güçlü bir şekilde Bolivya’ya döneceğim” dedi.  

Fotoğraflar: DHA

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Pazar günkü istifasının ardından kendisine iltica hakkı veren Meksika hükümetinin sağladığı bir uçakla başkent Mexico City’e iniş yaptı. Mexico City’de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından karşılanan Morales, uçaktan indikten sonra soruları yanıtlarken, ‘Meksika’nın iltica hakkı tanımasının, hayatını kurtardığını’ söyledi.

Reklam

SON HABERLER

10 yılda doğalgaz abonmanı 2.5, elektrik birim fiyatı üç kat arttı

2009’dan bu yana doğalgaz abonman ücretinin 2.5 kat, kömür fiyatlarının iki kattan fazla, elektrik birim fiyatının ise neredeyse üç kat arttığı kaydedildi. Vatandaşların yarısından fazlasının ısınma harcaması miktarlarını ‘normal’ olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...