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Yaramazlara biraz batar!

‘Moral raporu’ sonrası: Kırıkkale başsavcısı görevden alınarak Ankara’ya atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atadı.

Fotoğraf: DHA

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, şu an Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi görüyor.

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Çakıcı’ya hastalığı nedeniyle ‘Moral olsun’ diye il sağlık müdürlüğü tarafından ‘sınırsız ziyaretçi izni raporu’ verilmiş, Türk Tabipler Birliği (TTB) raporu incelemeye almıştı.

HSK Birinci Dairesi, Çakıcı’nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.

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Kurul, Bayrakdar’ın Kırıkkale başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara savcılığına atanmasına karar verdi.

Bayrakdar’ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz’dan boşalan Ordu cumhuriyet başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.

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