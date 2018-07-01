‘Moral olsun’ diye: Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi izni

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında süresiz sağlık raporu verildi.

Hürriyet’in haberine göre 22 Haziran tarihli raporda, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı ayrı uzman doktorun imzası var.

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Raporda, Çakıcı’da 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı ifade edildi.

Raporda şöyle dendi: “Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

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Çakıcı, şu an Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi görüyor.