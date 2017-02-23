Mor Çatı, şiddete karşı 30 kadın sanatçıyı bir araya getiriyor: ‘İki Soluk Arası Dayanışma’

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik şiddetle mücadele için İstanbul’da ‘İki Soluk Arası Dayanışma’ adlı bir sergi düzenliyor.

Şiddete maruz kalan kadınlara hukuksal, psikolojik ve sosyal destek veren Mor Çatı, küratör ve sanatçı Arzu Yayıntaş’ın desteğiyle, 30 kadın sanatçının eserlerinden oluşan bir dayanışma sergisine hazırlanıyor.

‘İki Soluk Arası Dayanışma’ adlı sergide, sanatçılar tarafından bağışlanan 24 orijinal eserin yanısıra 20 eser de kartpostal formatında basılıp satışa sunulacak.

Serginin geliri Mor Çatı’da ihtiyacı olan kadınlar için kullanılacak.

Sergiye katılacak sanatçılar şöyle: Arzu Yayıntaş, Ayşecan Kurtay, Azra Deniz Okyay, Balca Ergener, Beyza Boynudelik, CANAN, Çiğdem Yılmaz, Didem Ünlü, Elif Varol Ergen, Ekin Saçlıoğlu, Fulya Çetin, Gözde İlkin, Gülçin Aksoy, Güneş Terkol, H.Berrin Simavlıoğlu, Işıl Güleçyüz, Lara Ögel, Nalan Yırtmaç, Neriman Polat, Nurcan Gündoğan, Özgür Çimen, Özlem Şimşek, Peri Demirbaş, Sevil Tunaboylu, Şafak Şule Kemancı, Tuse Tamer, Ülgen Semerci, Yasemin Özcan, Yeşim Ağaoğlu, Zeyno Pekünlü.

Farklı projelerde kadın sanatçıları bir araya getiren Mor Çatı, ilk kez bu kadar büyük bir sanatçı grubuyla ortak bir projede buluşacak.

Sergi, 24 Şubat -24 Mart 2017 tarihleri arasında Kadıköy’deki ‘Zapata Moda’da görülebilir.