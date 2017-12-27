‘Mor Beyin’ yazılımıyla ‘istem dışı’ ‘ByLock’a yönlendiren sekiz program belli oldu

Ankara başsavcılığı, ’11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ‘ByLock’ yüklendiğinin’ saptandığını bildirmişti. Cep telefonlarına ‘ByLock’ yüklediği öne sürülen sekiz program belli oldu.

‘Bylock’a bağlanmayı hiç düşünmeyen, ‘FETÖ’ ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken ‘ByLock’ sunucularına bağlandıklarının tespit edildiğini kaydeden Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, gün içinde yaptığı açıklamada ‘Mor Beyin’ adlı yazılımın ‘ByLock’a yönlendirdiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edileceğini belirtmişti.

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Kocaman, ‘Mor Beyin’ yazılımını ise eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı’nın yaptığını ifade etti.

AA’nın haberine göre, ‘Mor Beyin’ yazılım ekibince hazırlanan ve cep telefonlarına ‘ByLock’ yüklediği öne sürülen sekiz program şunlar:

1- Best Free Music (Search&Play) (Java sınıf adı com.morbeyin.freezy.en)

2- Freezy-Müzik Bul Dinle (Java sınıf adı com.morbeyin.freezy.tr)

3- Freezy-Play Free Music Online (Java sınıf adı com.morbeyin.music_player_best)

4- Mor German English Dictionary (Java sınıf adı com.morbeyin.english_german)

5- En Ucuz Fiyat (Java sınıf adı com.kimeneki.enucuz)

6- Mor Almanca-Türkçe Sözlük (Java sınıf adı com.morbeyin.almanca)

7- Music Search-Beta (Java sınıf adı com.morbeyin.music_player)

8- Araba2.com (Java sınıf adı com.araba2)

Mor Beyin yazılımı nedir?

Hürriyet’in haberine göre ‘Mor Beyin’ yazılımı Balyoz davalarında uzman adli bilirkişi olarak görev yapmış olan Koray Peksayar’ın 52 sayfalık ‘ByLock’ raporunda yer alıyordu.

‘FETÖ’ tarafından geliştirilen ‘Mor Beyin’ yazılım programlarıyla, aralarında müzik, oyun ve alışveriş sitelerinin de olduğu sekiz uygulamaya gizli ‘ByLock’ bağlantısı yerleştirildi.

Yüz binlerce insanın kullandığı programların, bir piksellik reklam kısımlarına tıklandığında kullanıcı ‘Mor Beyin’ adresine yönleniyordu. Daha sonrada ‘Mor Beyin’in de ana sayfasında bir piksellik bir alana gizlenmiş olan bağlantı sayesinde arka planda ‘https://bylock.net’ sunucusuna bağlantı kuruluyordu.