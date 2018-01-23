‘Mor Beyin mağduru’ Konyaspor başkanına ilk duruşmada beraat

‘FETÖ üyeliği’nden yargılanan eski Konyaspor başkanı Ahmet Şan ilk duruşmada beraat etti.

Şan, ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında ifadesi alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan bir gün sonra, 22 Ağustos 2017’de Konyaspor başkanlığından istifa etmişti.

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Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle Şan hakkındaki iddianamede, başkanın kullandığı, sonu ‘6002’yle biten telefon hattında ‘ByLock’ görüşmesine rastlanmadığı ancak programa giriş yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Polis de telefonda Şan’ın kullandığı telefonda ‘ByLock’ programı bulunmadığını raporlamıştı. Şan’ın adı, Ankara başsavcılığının ‘ByLock’ kullanamamasına rağmen IP’si yönlendirilerek kullanıyormuş gibi gözükenlerin arasında da yer almıştı.

Savcılık listesi etkili oldu

Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Tutuksuz yargılanan Şan, duruşmaya eşi ve çocuğuyla geldi.

Konyaspor başkanı, savunmasında ‘ByLock’ programını yüklemediğini ve daha önce verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Hakim Şan’a telefonunda “Bölge imamları abileri, ablaları meydanlara inin, demokrasinin yanında olduğunuzu gösterin herkese. Kamufle edinin” yazılı bir mesaj geldiğini söyledi.

Şan, bunun üzerine öyle bir mesajı hatırlamadığını, bir haber sitesine ait olabileceğini söyledi.

Mahkeme, Şan’ı başsavcılığın listesinde adı geçtiği gerekçesiyle beraat ettirdi.

‘Mor Beyin’ yazılımıyla ‘ByLock’a yönlendirildiği anlaşılanlar ilk duruşmalarda beraat etmeye başlamıştı. Tutuklu olanlar ise salıverilmişti.