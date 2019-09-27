‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı

Kırıkkale’de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan ‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, kocası tarafından 21 Ağustos’ta öldürülen Emine Bulut’un kızına bağışlandı.

Fotoğraf: DHA

Yoğun ilgi gören oyunla ilgili konuşan organizatör Batuhan Çetin, “Bugün Kırıkkale’de sergileyeceğimiz gösterinin adı ‘Mor’ isimli bir oyundur. Tiyatromuz kadına şiddeti anlatıyor. Ali Yalçıner tarafından yazıldı ve yönetildi. Beş kadının hikayesini anlatıyor, 1.5 saatlik sürede kadınların sığınma evindeki hikayeleri anlatıyoruz” dedi.

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Çetin oyunun gelirini eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un kızına bağışlanacağını ifade ederek, “Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Üç yıldır bu oyunu oynuyoruz. Derdimiz daha fazla kadına ulaşmak” diye konuştu.