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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s’ten uyarı: Türkiye’nin kırılganlık riski arttı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin dış kırılganlık riskini ‘yüksek‘ seviyesinden ‘yüksek +‘ seviyesine yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Kuruluş, kırılganlık artışına gerekçe olarak yurt dışından sağlanması gereken yüksek finansman tutarını gösterdi.

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Moody’s ayrıca, Türkiye’den Rusya’dan almayı planladığı S-400’ler nedeniyle ABD ile, Türkiye’ye gelen turistler için yapılan seyahat uyarısı nedeniyle de Almanya ile yaşanabilecek olası bir gerilimin sonucunda TL’nin tekrar güç kaybedebileceği uyarısında bulundu.

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